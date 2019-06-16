16.06.2019 21:02
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Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Zonguldak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesi Çömlekçi köyü mevkisinde Mustafa Buruslu'nun kullandığı 67 AR 991 plakalı otomobil, Hayri Kaya idaresindeki 67 AJ 617 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Buruslu ve yanındaki Yüksel Ballı ile diğer otomobilin sürücüsü ve aracındaki Leyla, Merve, Tuğçem Kaya ile Süheyla ve Ayla Köse yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Çaycuma, Zonguldak, Güncel

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