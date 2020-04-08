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Zonguldak'ta il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor.

08.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:06
Zonguldak'ta il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte 5 Nisan'dan itibaren Zonguldak 'a araç ve yaya giriş- çıkışları yasaklandı. Yasakla birlikte Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük il sınırlarında polis ile jandarma tarafından denetim noktaları oluşturuldu. Kente sadece seyahat izin belgesi olan araç ve yayaların girişlerine izin veriliyor. İl sınırlarında denetimler aralıksız devam ederken, polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak, uyarıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Polis, Güncel
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