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Zonguldak'ta il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor.

08.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:37
Zonguldak'ta il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte kentte 5 Nisan'dan itibaren Zonguldak il sınırlarında araç ile yaya giriş ve çıkışları yasaklandı. Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük il sınırlarında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında sadece seyahat izni belgesi olan araç ve yayaların geçişlerine izin verilmeye başlandı. Zonguldak Valiliği de, İl Pandemi Kurulunca alınan karar gereği ilçe sınırlarında denetimler oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, ilçe sınırlarında da seyahat izin belgesi olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor. Polis ekipleri, mahallelerde sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyarmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Polis, Güncel
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