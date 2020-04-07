Zonguldak'ta ilçeler arası denetimler başladı

ZONGULDAK'ta, ilçeler arası geçişlerin sınırlandırılmasının ardından, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta araç giriş ve çıkışının yasaklandığını açıklamasının ardından, il sınırlarında polis ve jandarmanın başlattığı denetimler sürüyor. İl Pandemi Kurulu da dün aldığı kararla ilçeler arasında geçişlerinde aynı şartlar dahilinde sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kararın gece saat 00.00 itibariyle yürürlüğe girdiğini söyledi. Kararın ardından ilçeler arasında polis ve jandarma ekipleri, denetimlere başladı. Seyahat belgesi olmayan araçlar geri döndürüldü. Sağlık görevlisi, araçlardaki vatandaşların ateşini kontrol etti. Kozlu ilçe çıkışında polis ekipleri, girişinde ise jandarma ekipleri denetim yaptı. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi de denetim noktasında incelemelerde bulunarak, sürücüleri evde kalmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA