Zonguldak'ta Iraklı Deaş Şüphelisi Tutuklandı

14 Aralık 2018 Cuma 11:54



14 Aralık 2018 Cuma 11:54

ZONGULDAK'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu E.A. tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Iraklı E.A.'yı takibe aldı. E.A., evinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren E.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Zonguldak