Zonguldak'ta İş Kazası: 1 Yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu
'na (TTK) ait maden ocağındaki iş kazasında bir işçinin parmağı koptu.
Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında görev yapan İbrahim K. (54), çalıştığı sırada sağ el orta parmağını mekanizmaya kaptırdı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve parmağı kopan İbrahim K, Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından yaralı maden işçisi, parmağın dikilmesi için Ankara
'daki bir hastaneye sevk edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu,Zonguldak
07 Kasım 2018 Çarşamba 23:06