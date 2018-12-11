Zonguldak'ta İşbaşı Eğitim Programı

11 Aralık 2018 Salı 12:54



11 Aralık 2018 Salı 12:54

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, "Üniversite mezunu gençlerin iş gücü piyasası ile tanıştırılması için Türkiye genelinde 5 bin gencin İşe İlk Adım Projesi'nden yararlandırılması kapsamında, ilimizde İşbaşı Eğitim Programları'na 61 üniversite mezunu gencimizi dahil ettik." dedi.Demirsu, Zonguldak Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte imalat sektöründe 177 kişilik İşbaşı Eğitim Programı düzenlediklerini söyledi.İş gücü niteliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kurslarının yanı sıra İşbaşı Eğitim Programı ve girişimcilik eğitimlerine katılan kişi sayısının artırılması için kentte 501 kişinin kurs ve programlardan yararlandığını ifade eden Demirsu, şöyle konuştu:"Üniversite mezunu gençlerin iş gücü piyasası ile tanıştırılması için İşbaşı Eğitim Programlarına 61 üniversite mezunu gencimizi dahil ettik. 'Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız' Programı ile dokuma mesleğinde kadınlara yönelik 15 kişilik meslek eğitim kursu açtık. Kadınların iş gücü piyasasına daha fazla katılmaları ve toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını amaçlayan İşte Anne Projesi'nden 85 kişiyi, bakım desteği uygulamasından da 2 kişiyi faydalandırdık. Böylelikle, çalışan annelere günde 70 lira cep harçlığı ve aylık 400 lira kreş desteği sağladık."Aktif iş gücü programlarından yararlanan gençlerin sayısının artırılması amacıyla 548 genç işsizi mesleki eğitim, işbaşı eğitimi ve girişimcilik programlarına dahil etiklerini ifade eden Demirsu, sözlerini şöyle tamamladı:"Engellilerin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak için 16 engelliyi mesleki eğitim kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandırdık. Yine engellilerin istihdamının sağlanması için iş yasası gereği engelli çalıştırma zorunluluğu olan işyerlerinin sıkı takibini yapıyoruz. Ayrıca zorunluluğu bulunmayan işyerlerine de engelli teşviklerini anlatarak istihdam yapılması için ziyaretler düzenliyoruz. Kurumumuz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde eleman yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içeren mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik 50 kişilik istihdam garantili kurs başlattık. Kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program dahilinde işe alınacak 800 kişiyle ilgili başvuruları aldık. 24 Aralık itibariyle işe başlatmayı planladığımız bu programda engelli vatandaşlarımıza da öncelik tanıdık."