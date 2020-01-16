Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı

Zonguldak
'ta, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan C.H'nin (56) kullandığı 67 AAU 634 plakalı minibüs, merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı.
Çevredekilerin haber
vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.