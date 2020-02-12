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Zonguldak'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.

12.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:02Zonguldak'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı
'ta jandarma devriyesinden kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı beldesindeki Kaleoğlu köyünde, İl Komutanlığı ekipleri kontrol devriyesi yaptığı sırada, daha önceden uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla fiziki takibe alınan M.T'nin (51) aracını durdurup, anahtarını atarak kaçmaya çalıştığını fark etti.
Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli, gözaltına alındı.
Zanlının aracında yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde,
kuru sıkı tabanca, şarjör, fişek, kasatura ve çakı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak, Jandarma, Beycuma, Güncel

Kaynak: AA

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