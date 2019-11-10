Haberler » 3. Sayfa » Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Haber

Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Zonguldak'ta 448 jandarma personelinin katıldığı 'Huzur ve Güven' uygulamasında 50 şüpheli yakalandı.

10.11.2019 02:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:42Zonguldak'ta jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
'ta 448 jandarma personelinin katıldığı ' ve Güven' uygulamasında 50 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Komutanlığınca; " genelinde Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması " maksadıyla 81 İlde eş zamanlı olarak "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

5 aşamalı olarak il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde; 70 jandarma devriyesi ve 448 personel uygulamaya katıldı. 6 bin 370 şahıs sorgulaması yapıldı. Hakkında arama/yakalama kaydı bulunan 49 şahıs ve 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 11 şüpheliye toplam 766 TL idari yaptırım uygulandı. Uygulamalarda 4 bin 616 araç sorgulandı 85 araca toplam 29 bin 640 TL idari yaptırım cezası uygulanırken 15 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalar kapsamında 428 umuma açık yer kontrol edildi, 5 işletme hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde 800 kg.kaçak kömür ve arama yapılan 1 araçta 3 gr kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs hakkında adlı işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:35 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 25 bin kişi sorgulandı 150 bin TL ceza kesildi
03:27 İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 25 bin kişi sorgulandı 150 bin TL ceza kesildi
03:26 Araçta sıkışan kadın itfaiye yardımıyla kurtarıldı
03:25 Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı
03:18 Sakarya'da 4 aracın karıştığı kaza: 1'i bebek toplam 3 ölü, 7 yaralı
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 03:43:15