Zonguldak'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Zonguldak
'ın Gökçebey
ilçesinde, 177 şişe alkol, 240 paket sigara ile 31 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Ertan K'yi gözaltına aldı.
Şüpheli ve babasına ait ikametlerde yapılan aramalarda 177 şişe alkol, 240 paket sigara, 31 litre kaçak şarap ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gökçebey,Zonguldak
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46