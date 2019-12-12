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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:20Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
'ın ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlıkları, Çaycuma ilçesi Yakademirciler köyü Balat Dağı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler söz konusu bölgede yaptıkları araştırmada M.G. (49), İ.K. (50), A.Ö. (50), M.T.(35) ve G.Ç'yi (53) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan jeneratör, kürek, delici alet, testere, balta, kablo, çeki kemeri, fener, gaz maskesi, makara calaska ve halat ele geçirildi.
Şüphelilerin 17 metre derinlik ve 3,5 metre genişliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Kilimli, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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