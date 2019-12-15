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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

15.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:50Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
'ın ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Devrek Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Pelitli köyü Tırkızlar Mahallesi'nde bir araçla bölgeye gelen kimliği bilinmeyen kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, durdurdukları araçtaki E.Y. (26), E.T. (36), M.K. (20), S.Ş. (40) ve E.K'nin (41) üstünde çamur ve toprak izine rastladı.
Araçta arama yapan ekipler, şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandığı malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Jandarma, Devrek, Güncel

Kaynak: AA

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