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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (6)

SORUŞTURMA BAŞLATILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, patlamanın meydana geldiği kaçak maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin Erdem Korkmaz (25) ile Uğur Korkmaz (33) olduğu öğrenildi.

25.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:11 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (6)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'ın ilçesine bağlı beldesinde, patlamanın meydana geldiği kaçak maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin Erdem Korkmaz (25) ile Uğur Korkmaz (33) olduğu öğrenildi. İşçilerin cansız bedenleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Uğur Korkmaz'ın, maden ocağının bulunduğu sahaya gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Ocağın, 1 ay önce ruhsatsız işletildiği için ekipler tarafından dinamitle patlatılarak, imha edildiği belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kim ya da kimler tarafından tekrar açıldığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, kaçak ocakta meydana gelen patlamayla ilgili, "Bir arkadaşımız yaralandı. Tedavisi devam ediyor. Burası kolluk kuvvetlerince 1 ay önce kapatılmış ama sahipleri tarafından açılmış. Kesin ölüm nedenleri otopsiyle ortaya çıkacak. Bir gaz sıkışması mı yoksa farklı bir şey mi, o zaman anlaşılacaktır. Soruşturma devam ediyor. Sorumlular hakkında gerekli adli işlemler yapılacak" dedi.

Öte yandan patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay'ın (51) tedavisinin sürdüğü belirtildi. 



Zonguldak, Kilimli, Gelik, Güncel

Kaynak: DHA

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