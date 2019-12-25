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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (7)OCAK MÜHÜRLENDİZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi.

25.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:06
'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (7)
OCAK MÜHÜRLENDİ
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi. TTK ekipleri de ocak önündeki ekipmanları sökerek topladı. Patlamadan yaralı kurtulan işçi Bahri Yeniay ise İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden işçiler Erdem Korkmaz ile Uğur Korkmaz'ın yarın ilçeye bağlı Çatalağzı beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.
Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Zonguldak, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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