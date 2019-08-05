Zonguldak'ta kaçak sigara operasyonu

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarıyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, A.K'nin (32) ikametinde arama yaptı.
Aramada bir adet otomatik sigara sarma makinesi ile çeşitli markalara ait makaronlara doldurulmuş toplam 66 karton (13 bin 200 dal) sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.