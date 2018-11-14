Zonguldak'ta Kamyonet Evin Duvarına Çarptı

Zonguldak
'ın Kilimli
ilçesinde, park halindeyken freni boşalan kamyonetin çarptığı evin duvarının yıkılması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatalağzı
beldesi Kırımsa Mahallesi Karaelmas Sokak'ta, park halindeki 67 ED 825 plakalı kamyonetin freni boşaldı.
Hareket eden kamyonet, Nuran ve İsmail Altunay
çiftinin yaşadığı yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkıldı, kamyonetin ön tarafı evin içine girdi.
Olay sırasında evde bulunan Nuran Altunay, yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı. Kaza, kamyonet ve evde hasara yol açtı.
Sol ayağından yaralandığı öğrenilen Nuran Altunay, Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İsmail Altunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, birden bir gürültü duyduğunu belirterek, "Hemen odaya fırladım. Bir baktım ki olay gördüğümüz manzaradaki gibi. Eşim duvarın altında kaldı. Ayağında biraz sıkıntı vardı, basamıyordu." diye konuştu.
İsmail Altunay,Kilimli,Zonguldak
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:40