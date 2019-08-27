Haberler» Güncel» Haber

Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.

27.08.2019 16:56 Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi doktoru Kubilay Babalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Gazipaşa Caddesi'nde düzenlenen kampanyaya ilgi gösterdiğini söyledi.
"Geçtiğimiz hafta ilkini denediğimiz otobüste kan bağışı kampanyasının ikincisini düzenliyoruz." diyen Babalık, "Bundan sonrada Zonguldak halkına bu şekilde hizmet edip yüksek sayılarda kan bağışları almayı hedefliyoruz. Bu sayede hastanelerde kana ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Fehmi Kubilay, Zonguldak, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:50   Hayvanların üreme alanını yakan yabancı uyrukluya gözaltı
17:50   DATÜB Gençlik Kolları, Kayseri'de
17:50   İspanya'da dev hortum ve düşen yıldırım korkuttu
17:50   Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt
17:50   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği...
17:50   İBB ile bazı vakıflar arasındaki protokollerin iptali
17:50   Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü"