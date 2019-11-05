Haberler » Güncel » Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası

Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası

Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi.

05.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:28Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası
Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi doktoru Murat Babalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları kan bağışına davet ettiklerini ifade etti.
Her gün binlerce hastanın kana ihtiyacı olduğunu belirten Babalık, "Bir gün bizim de kana ihtiyacımız olabilir. Kan ihtiyacı olduğunda sıkıntı yaşanmaması için sağlığı yerinde olan herkesin düzenli kan bağışı yapması lazım. Bu nedenle tüm Zonguldak halkını kan bağışına davet ediyoruz. İnsanlarımız kan bağışlasın ki kendilerinin de ihtiyacı olduğunda sıkıntı yaşamasınlar." dedi.

Zonguldak, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06 Aksaray merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
20:06 ABD'den Çin'e Uygur tepkisi
20:05 "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
20:04 Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi
20:04 Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
20:04 Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
19:16 Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
5.11.2019 20:09:16