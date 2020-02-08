Haberler » Güncel » Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi - Haber

Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi

Zonguldak'ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

08.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:08Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi
'ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Zonguldak'ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı Zonguldak - ve Zonguldak kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Kara yolları ekipleri tuzlama ve kara küreme çalışması yaptı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının Pazar günü akşamına süreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:39:45