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Zonguldak'ta karantina süresi dolan 49 tır şoförü yurttan ayrıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen 49 tır şoförü, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

05.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:12
Zonguldak'ta karantina süresi dolan 49 tır şoförü yurttan ayrıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Zonguldak 'ın Kozlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen 49 tır şoförü, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.
Ukrayna 'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a geldikten sonra ilçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altına alınan tır şoförlerinin bazılarının karantina süresi doldu.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan 49 kişi, sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığının kesinleşmesinin ardından evlerine uğurlandı.
Yurt çıkışında araçlarla tır parkına götürülen şoförlerden 32'sinin tırlarıyla, diğerlerinin ise minibüslerle evlerine gideceği öğrenildi.
Yurtlarda kalmaya devam edenlerden bazıları da tahliye edilenleri pencereden izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Ukrayna, Kozlu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'ta karantina süresi dolan 49 tır şoförü yurttan ayrıldı - Haberler

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