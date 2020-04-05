Zonguldak'ta karantina süresi dolan 49 TIR şoförü evlerine gönderildi

UKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na gelen 49 TIR şoförü, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna 'da bulunan Türk TIR şoförleri, gemiyle Türkiye'ye getirildi. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, Zonguldak'a getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantinaya alındı.

Bugün 14 günlük karantina süresi dolan şoförlerden 49'u, son sağlık kontrollerinin ardından yurttan ayrıldı. 2 kişinin ise, TIR'ları henüz gelmediği için iki gün sonra evlerine döneceği açıklandı.

Yurtta kalan diğer şoförler, karantina süreleri dolan meslektaşlarının ayrılışını pencerelerden izledi.

Kaynak: DHA