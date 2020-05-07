Haber, Son Dakika, Haberler

Zonguldak'ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandı

Zonguldak'ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandıAZERBAYCAN ve Suudi Arabistan'dan uçakla Ankara'ya getirildikten sonra Zonguldak'ta karantina altına alınan 360 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

07.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:56
Zonguldak'ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandı
AZERBAYCAN ve Suudi Arabistan'dan uçakla Ankara'ya getirildikten sonra Zonguldak'ta karantina altına alınan 360 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Azerbaycan ve Suudi Arabistan'da yaşayan 360 Türk vatandaşı, geçen 23 Nisan'da uçakla Ankara'ya getirildi. 360 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar bugün memleketlerine uğurlandı. Otobüslere binen vatandaşlara, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, vatandaşları sağlık sorunlarında hiçbir sorun olmadan memleketlerine uğurladıklarını söyledi. Zonguldak’ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Azerbaycan, Zonguldak, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL’ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
’Ölmek ne garip şey anne’ notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı Haberler
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Haberler››Güncel››Zonguldak'ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:46: Uzmanından hafta başı açılacak AVM'lerde klimalarla ilgili uyarılar - Haber 15:44: Başkan Büyükakın, Evde Bakım personellerini kadroya aldı - Haber 15:44: Kocaeli'de evinden çıkamayan görme engellinin talebi yerine getirildi - Haber 15:44: Fatma teyzenin tavukları için yem isteği geri çevrilmedi - Haber 15:44: Etiyopya Başbakanı'ndan yetki paylaşımı çağrısı yapan muhalefete uyarı - Haber 15:20: Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı - Ekonomi 15:09: Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi - Haber 15:06: Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi - Ekonomi 14:32: Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi - Haber 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler