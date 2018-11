Zonguldak'ta Kariyer Günleri Toplantısı

20 Kasım 2018 Salı 13:43



Zonguldak'ta Kariyer Günleri ToplantısıZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş;"Geleceğin bize neler getireceğini öngörmekte zorlanıyoruz"ZONGULDAK - Zonguldak'ta insan kaynakları ve kariyer günleri toplantısında konuşan Vali Erdoğan Bektaş, "Geleceğin bize neler getireceğini öngörmekte zorlanıyoruz" diye konuştu. Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karaoğuz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda açılış konuşması yapan Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, yedincisi düzenlenen kariyer günleri toplantısına katılan herkese teşekkür ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.İş Kur İl Müdürü Gönül Demirsu, "Biz bugün düzenlediğimiz etkinlikle işverenlerimize, işçilerimize ve iş arayanlarımızı buluştururken aynı zamanda hedef kitlemiz olan öğrencilerimize iş hayatıyla ilgili bilgi sunuyoruz. Türkiye İş Kurumu olarak iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık etme hizmetini etkin bir şekilde sunmak iş gücünün istihdam edilebilirliğini kolaylaştırma adına istihdamı korumak, kolaylaştırmak gibi misyonumuzla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ekonominin temel taşlarından önemsediğimiz işverenlerimiz, ülke ekonomisine pozitif yönde katkıda bulunurken bizler de İş Kur ailesi olarak teşviklerimizle onlara yardımcı olmaya devam ediyor, her daim de yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise yol haritasını oluşturan kişilerin geleceğe ilişkin belirlediği hedef doğrultusunda doğru adımlarla başarıya ulaşabileceğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Kariyer, eğitim ve tecrübeyle kendi hayatımıza yön vermek olarak da tanımlayabiliyoruz. Gençlerimize fayda sağlayacak en ufak bir öğreti bile çok kıymetlidir. Hayattaki başarının, mutluluğun en önemli ögelerinden biri kişilerin sevecekleri, başarabilecekleri, ilgi duyabilecekleri bir işe sahip olabilmektir. Bunun için de kişi kendini çok iyi bilmeli ve kendini çok iyi tanıması gerekmektedir. Yol haritasını oluşturan kişi geleceğine ilişkin bir hedef belirler ve bu hedef doğrultusunda doğru adımlarla başarıya ulaşabilir. Bu bağlamda insan kaynakları ve kariyer günleri çok önem arz ediyor. ""İŞKUR gerçekten kendinden bekleneni yerine getiriyor"Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise her geçen gün hayat şartlarının değiştiğine vurgu yaptı. Bektaş, geleceğin insanlara neler getireceğini öngörmekte zorlandıklarını belirterek, "Yeni bir çağdayız ve bu yenilik kat sayısı da hızla artıyor. Her geçen gün hayat, şartlar değişiyor. Kariyer unsurları değişiyor. Meslekler değişiyor. Geleceğin bize neler getireceğini öngörmekte zorlanıyoruz. Geçmişin şartlarıyla hayatımızı, geleceğimizi dizayn etmeye kalktığımızda işin içinden çıkamıyoruz. İŞKUR ben hatırlıyorum eskiden adından pek bahsedilir bir kurum değildi. Ama bir dizi programla kendini yenileyerek geleceğe hazırlayarak gerçekten toplum içerisinde zihnimizde önemli bir yer edindi. ve müdüre hanımın sıraladığı bir dizi projeyle toplumun bütün katmanlarını kucaklamaya her probleme bir çözüm üretmeye çalışıyor. İş-Kur gerçekten kendinden beklenenin yerine getiriyor. Topluma gerçekten el uzatıyor ve çözüm için emek veriyor. Toplumun da özellikle genç kesimin bu çağrıya kulak vermesi bu buluşmayı sağlaması bu amaçla da bu tip günlerin hakkının verilmesi gerekiyor. Doğrusu ben ilk defa böyle kariyer günleri etkinliği görüyorum. Kariyer günleri etkinliğinin aslında başka versiyonları da var. Bunu bir iş fuarına dönüştürenimiz de oldu. Belki biraz daha üzerinde çalışırsak böyle bir şey de olabilir" şeklinde konuştu.Programın sonunda kadın girişimciler başarılı iş hikayelerini anlattıktan sonra başarılı girişimcilere belgeleri takdim edildi.