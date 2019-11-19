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Zonguldak'ta kazara vurulduğu iddia edilen çocuk tedavi altına alındı

Devrek ilçesinde arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen çocuk ağır yaralandı.

19.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:36Zonguldak'ta kazara vurulduğu iddia edilen çocuk tedavi altına alındı
ilçesinde arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen çocuk ağır yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ilkokul 2. sınıf öğrencisi A.K. (8), babasına ait av tüfeğini alarak evlerinin garajına indi. Burada oynadığı arkadaşı M.İ.B. (9), tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan M.İ.B, ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: AA

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