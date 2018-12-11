Zonguldak'ta Kış Tedbirleri Toplantısı

11 Aralık 2018 Salı 16:25



11 Aralık 2018 Salı 16:25

Zonguldak Valiliğinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldığı bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminde alınacak tedbirlerle ilgili toplantının Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Zonguldak Belediye Başkanı, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Karayolları Bölge Müdürü başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, içinde bulunduğumuz kış mevsiminde alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda, genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren muhtemel yoğun kar yağışı ve benzeri kapsamlı meteorolojik uyarılarda yapılacak müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi esas konu oldu. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, toplantıya katılanlara uygulanacak çalışmalara yönelik bilgi sundular."