Zonguldak'ta kısıtlama başladı

Zonguldak'ta 09.30 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Zonguldak'ta kısıtlama başladı
27.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:00
Zonguldak'ta 09.30 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. LGS ve YKS sınavları sebebiyle sokaklarda oluşacak kalabalık ile birlikte ortaya çıkması muhtemel problemlere önlem amaçlı, kısmi kısıtlama uygulanmasına sabah 9.30 itibariyle başladı. Zonguldak'ta kısıtlama sonra kent meydana ve Gazipaşa Caddesi boş kalırken kent sessizliğe büründü.

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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