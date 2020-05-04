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Zonguldak'ta, kısıtlama sonrası hareketlilik

Zonguldak'ta, kısıtlama sonrası hareketlilikZONGULDAK'ta, 'evde kal' çağrılarına rağmen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

04.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:25
Zonguldak'ta, kısıtlama sonrası hareketlilik
ZONGULDAK'ta, 'evde kal' çağrılarına rağmen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.
İçişleri Bakanlığı'nca 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Zonguldak'ta, haftanın ilk günü cadde ve sokaklar doldu. 'Evde kal' çağrılarına rağmen kısıtlama sonrası ilk gün çoğu kişi dışarı çıktı. Banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruklar oluştuğu görüldü. Polis, halkı sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyardı. Zonguldak’ta, kısıtlama sonrası hareketlilik

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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