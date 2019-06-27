27.06.2019 14:52
Haberler » Güncel » Haber

Zonguldak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü

Zonguldak

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Fahrettin Gedikli (35) yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Fahrettin Gedikli (35) yaşamını yitirdi.
Kilimli'ye bağlı Kurt köyü yakınlarındaki kömür ocağında, saat 12.00 sıralarında, göçük meydana geldi. Ocakta çalışan işçilerden Fahrettin Gedikli, yıkıntı altında kaldı. Mesai arkadaşlarınca göçükten ağır yaralı çıkarılan Gedikli, Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Fahrettin Gedikli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
işçi , kömür , zonguldak , göçük , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:02 Çocuklar sulama kanallarında serinliyor
16:02 İYİ Partili Paçacı: Parlamenter sisteme bir an önce geçilmelidir
16:02 Kanada'da karavanın feribotun üzerine düştüğü anlar kameralara yansıdı
16:02 Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü genel sekreterleri Bişkek'te toplandı
16:02 Anadolu Ajansında "dijital iletişim" eğitimi
16:01 Özel yetenekli öğrencilerden Selimiye'de bilimsel ders
16:01 Sahipsiz yavru köpekler koruma altında