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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

21.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:59
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Zabıta ekipleri çalışmalar kapsamında İnönü Parkı ve sahil bölgesinde çay ocaklarını denetledi, masa ve sandalyeleri toplayarak güvenlik şeridi çekti.
Vatandaşların yoğunluk gösterdiği ilçe merkezindeki İnönü Parkı ve sahil bölgesinde önlemler alan zabıta ekipleri, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek park alanında oturan vatandaşları kaldırarak masa ve sandalyeleri topladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koranavirüse karşı dezenfekte çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüldüğü, virüsün yayılımını engellemek için bakanlıkça alınan kararların titizlikle uygulanarak denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.
Tüm uyarılara rağmen havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşların sahilde çay ocaklarında toplandığının görülmesi üzerine zabıta ekiplerinin park alanı ile sahilde denetim yaptığı belirtilen açıklamada, "İnönü parkındaki 2 çay ocağındaki vatandaşları kaldırarak masa ve sandalyeleri toplandı. Sahilde bulunan gözlemeci evlerinin oturma alanları da kapatıldı. Gözlemeciler paket servis olarak satış yapabilecektir." ifadelerine yer verildi.
Virüsle mücadele için halkın toplu alanlardan kaçınması ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarının büyük önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, denetimlerin süreceği vurgulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Zonguldak, Zabıta, Güncel

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