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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri

Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

23.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:13
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri

Zonguldak 'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi başta olmak üzere tüm bölgelerde üst düzeyde dezenfekte çalışması yaptıklarını ifade etti.

Halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere, sahil ve çocuk parklarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını belirten Tekin, "Virüsün yayılmasını engellemek için tüm vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

"Bu konuda herhangi bir tolerans göstermeyeceğiz"

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını mümkün olduğunca en aza indirmek amacıyla alınan kararları, ilçede eksiksiz ve tolerans gösterilmeden uygulamaya çalıştıklarını ifade etti.

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını önlemek amacıyla denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk gün polis ve jandarma ekiplerimizce yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstündeki vatandaşlarımıza uyarılarda bulunarak evlerinde kalmalarını istedik. Artık, bu konuda herhangi bir tolerans göstermeyeceğiz. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza doğrudan cezai yaptırım uygulayacağız."

Ereğli

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmalarında ekip sayınının artırıldığı belirtildi.


Bugüne kadar ilçe genelinde başta kamu kuruluşları olmak üzere çok sayıda noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Koronovirüs tedbirlerini kararlılıkla uyguluyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz belirlediğimiz program dahilinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu sıkıntılı süreci toplum olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirerek birlikte atlatacağız. Alınan önlemlere harfiyen uyalım." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Etiketler : Nuri Tekin, Zonguldak, Alaplı, Güncel

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