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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Zonguldak'ta çalışmalar sürüyor.

25.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Zonguldak 'ta çalışmalar sürüyor.
Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından, "Vefa Destek Grubu" ekibiyle tedbirler kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerinin karşılandığı ve ihtiyaçlarının kapılarına kadar temin edildiği paylaşımı yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Zonguldak, Güncel

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