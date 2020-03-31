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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri

Zonguldak'ta depoda 768 litre sahte el ve cilt dezenfektanı ele geçirildi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 otobüs şoförü ve 15 işçiye idari para cezası kesildi.

31.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:56
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri
Zonguldak 'ta depoda 768 litre sahte el ve cilt dezenfektanı ele geçirildi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 otobüs şoförü ve 15 işçiye idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.T'nin (40) Ankara'dan temin ettiği ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan el ile cilt dezenfektanlarını kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında Ereğli ilçesindeki depoda yapılan aramada birer litrelik 768 bidon sahte el ve cilt dezenfektanı ele geçirildi.
Ekiplerce, Ş.T. (40), S.Y. (40) ve E.Y. (47) gözaltına alındı.
Tedbirlere uymayan 2 otobüs şoförü ve 15 işçiye ceza kesildi
Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılçak köyü mevkisinde yol kontrolü sırasında turizm firmasına ait otobüsü durdurarak denetim yaptı.
İncelemelerde otobüsteki iki şoförle 15 işçinin seyahat izin belgelerinin bulunmadığını tespit eden ekiplerce, idari para cezası uygulanmasının ardından 17 kişinin gözetim altına alındığı öğrenildi.
Şoför H.B'nin (51) ifadesinde inşaat firmasında şoför olarak çalıştığını, firma çalışanı 15 işçiyi İstanbul'dan memleketleri Zonguldak, Karabük, Bartın ve Sinop'a götürmek için görevlendirildiğini ve seyahat izin belgelerinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.
Ereğli'de karantina uygulamasından kaçan kişiyi polis yakaladı
Ereğli ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen ve evde karantinada olması gereken kişi dışarı çıktı. Bunun üzerine ekipler, karantina kuralına uymayıp dışarı çıkan kişiyi yakaladı.
Tutanak tutulan kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle Ereğli Kaymakamlığınca 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Ceza kesilen kişiye, eylemin tekrarı halinde aynı cezanın uygulanacağı ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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