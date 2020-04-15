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Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 42 kişiye para cezası

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 42 kişiye 111 bin 318 lira para cezası uygulandı.

15.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:34
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 42 kişiye para cezası
Zonguldak 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 42 kişiye 111 bin 318 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan kararların uygulanmasına yönelik denetimler yapıldı.
Denetimlerde maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan, 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 42 kişiye 111 bin 318 lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün iş birliğiyle kentteki iş yeri denetimlerinin 09.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.
"O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan"

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından, Terakki Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde 5'i sosyal mesafe ihlalinden, bir kişiye de çay ocağını açık tutmasıyla ilgili toplam 19 bin 80 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Turanlı, paylaşımında, "Cebinize mi yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 7/24'ü geçtik, 8/24 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
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