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Zonguldak'ta koronavirüsle mücadele çalışmaları

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.

06.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:44
Zonguldak'ta koronavirüsle mücadele çalışmaları
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.
Çorumluoğlu, düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına misafirhanelerde ağırladıklarını, bazı duyarlı vatandaşların da Kaymakamlığa başvurarak sağlık çalışanlarına evlerini tahsis etmek istediklerini aktararak, köylerde de ücretsiz maske dağıtımına başlanacağını belirtti.
Sıkı tedbirler aldıklarını dile getiren Çorumluoğlu, vatandaşlardan da duyarlı davranmalarını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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