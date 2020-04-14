Zonguldak'ta koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 45 yaşındaki hasta, evine gönderildi.
14.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:16
Koronavirüs teşhisiyle ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 45 yaşındaki İrfan K, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastanede 9 gün kaldıktan sonra taburcu edildiğini ve hastalığını ağır geçirmediğini anlatan İrfan K, sağlık personeline gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
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