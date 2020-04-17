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Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, yeni tip koronavirüse karşı önlem olması amacıyla sahada görev yapan gazetecilere maske dağıttıklarını bildirdi.

17.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:50
Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri
Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, yeni tip koronavirüse karşı önlem olması amacıyla sahada görev yapan gazetecilere maske dağıttıklarını bildirdi.
Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelenin titizlikle devam ettiğini söyledi.
İzolasyon, hijyen, sosyal mesafe ve maske takılması konularında çok önemli uyarılarda bulunulduğu hatırlatan Akbıyık, "Çok çabuk yayılan bulaşıcı bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sağlık bakanımız, içişleri bakanımız ve diğer yetkililer koronavirüs salgınına karşı çok yoğun mücadele ediyorlar. Gazeteciler olarak bizlerde her gün sahalarda vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Akbıyık, kamuoyuna doğru bilgi verebilmek adına yoğun çalışırken gazetecilerin sağlığını da korumaya çalıştıklarını belirterek, maskeleri görev yapan meslektaşlara ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.
Alaplı'da tüm konutlara ücretsiz maske dağıtıyor.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, maskelerin dağıtımına başladıklarını ifade ederek, ülkede ilk vakanın görüldüğü andan itibaren belediye olarak virüsün önlenmesine yönelik tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.
65 yaş üstü vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:
"40 bin adet steril maskenin dağıtımına başladık. Karşıyaka Mahallesi ve Yeni Mahalle (TOKİ) muhtarlarımıza maskelerini teslim ettik. Belediye ekiplerimiz ise Yeni Siteler, Tepeköy ve Merkez mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımıza maskelerini yine evlerinde teslim ediyor. Steril maskeler paket halinde 4'er adet olacak. Hiçbir vatandaşımız endişesi olmasın, her eve maskeleri ulaştıracağız. Belediye olarak hemşehrilerimizin her türlü talebini karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Bu zor günleri birlikte yardımlaşarak aşacağız. Vatandaşlarımızdan ricam talep ve isteklerini Halk Masası 378 0 444 nolu telefonuna iletmeleridir. Halkımızın sağlığı bizler için çok önemlidir."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Derya Akbıyık, Zonguldak, Güncel
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