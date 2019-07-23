Zonguldak'ta "Kurban Kesim Kampanyası"

Türk Kızılay Zonguldak
Şube Başkanı Aydın Ergenç, bu yıl "Kurban'ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla çalışmaların yapıldığını belirtti.
Ergenç, yaptığı yazılı açıklamada, "Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak." ifadelerini kullandı.
Kurban bedellerine ilişkin bilgi paylaşan Ergenç, şunları kaydetti:
"Hayırseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 850 lira öderken, yurt dışı kurban vekalet bedeli için 725 lira ödeyecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar Türk Kızılayı Zonguldak Şubemize gelerek vekaletlerini verebilirler. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek. Kızılay'ın 'Kurban'da Kızılay Modeli' sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek."
Kan bağışı kampanyası
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğünce valilik önünde açılan çadırda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Murat Babalık, yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyaları düzenleyerek Zonguldak halkına kan bağışı konusunda hizmet vermeye çalıştıklarını ve kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Her sene yaz dönemlerinde kan stoku sıkıntısı yaşandığını anlatan Babalık, şu ifadeleri kullandı:
"Bizde kan merkezi ekibi olarak bugün valilik önünde kan bağışı konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kan Merkezimiz biraz şehrin dışında kaldığından dolayı orada çok fazla talep olmuyor, biz de vatandaşlarımıza şehir merkezinde hizmet verebilmek için valilik binası önünde çadır ekibimizle, otobüs ekimizle veya Gazipaşa Caddesi'ndeki boş dükkanlarda kan bağışı kampanyaları düzenleyerek halkımıza kan bağışı konusunda hizmet vermeye çalışıyoruz."