Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar
ZONGULDAK'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu.
16.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:51
ZONGULDAK'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarla birlikte, denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Kentte, gece yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Sabah da etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi.Kentte balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Kaynak: DHA
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