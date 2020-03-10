Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.
10.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:24
Zonguldak 'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.
Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren kuvvetli rüzgar nedeniyle Mithatpaşa ve Rüzgarlımeşe mahallelerinde bazı evlerin çatısı uçtu.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatıdan düşen sac ve tahta parçaları etrafa yayıldı. Bu parçalar vatandaşlarca temizlendi.
Park halindeki bir otomobilin üzerine ise garaj çatısının devrildiği görüldü.
Rüzgar nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri de yaşandı.
Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren kuvvetli rüzgar nedeniyle Mithatpaşa ve Rüzgarlımeşe mahallelerinde bazı evlerin çatısı uçtu.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatıdan düşen sac ve tahta parçaları etrafa yayıldı. Bu parçalar vatandaşlarca temizlendi.
Park halindeki bir otomobilin üzerine ise garaj çatısının devrildiği görüldü.
Rüzgar nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri de yaşandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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