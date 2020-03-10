Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçtu.
10.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:15
Zonguldak 'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Bir caminin minaresinin külahındaki camlar kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarılarının ardından kent merkezinde sabah 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgar yaşandı. Yaklaşık bir saat süren rüzgar nedeniyle Bahçelievler , Rüzgarlımeşe, Mithatpaşa Mahallelerinin yanı sıra Kozlu ilçesinde de evlerin çatıları uçtu. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinin külahındaki camları da fırtına nedeniyle kırıldı. Bazı mahallelerde küçük çapta hasarlar meydana geldi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde bir evin çatısı rüzgarla birlikte uçarak ormanlık alana devrildi. Kent merkezinde elektrik kesintileri de yaşandı. Akrabasına ait evin çatısının uçtuğunu gören Muhittin Terlikçi, "Rüzgarla beraber çatı uçtu. Sabaha karşı yaşandı. Kuvvetli rüzgarla beraber geldi. Epey bir gürültü yaşandı. Çatının tam uçtuğunu görmedim ama Allah'tan şu anda ev boş. İçerisinde kimse yaşamıyor" diye konuştu. - ZONGULDAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarılarının ardından kent merkezinde sabah 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgar yaşandı. Yaklaşık bir saat süren rüzgar nedeniyle Bahçelievler , Rüzgarlımeşe, Mithatpaşa Mahallelerinin yanı sıra Kozlu ilçesinde de evlerin çatıları uçtu. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinin külahındaki camları da fırtına nedeniyle kırıldı. Bazı mahallelerde küçük çapta hasarlar meydana geldi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde bir evin çatısı rüzgarla birlikte uçarak ormanlık alana devrildi. Kent merkezinde elektrik kesintileri de yaşandı. Akrabasına ait evin çatısının uçtuğunu gören Muhittin Terlikçi, "Rüzgarla beraber çatı uçtu. Sabaha karşı yaşandı. Kuvvetli rüzgarla beraber geldi. Epey bir gürültü yaşandı. Çatının tam uçtuğunu görmedim ama Allah'tan şu anda ev boş. İçerisinde kimse yaşamıyor" diye konuştu. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Etiketler : Bahçelievler, Zonguldak, Sabah, 3. Sayfa
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