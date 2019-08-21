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Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı felç etti

Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış sebebiyle şehir, sular altında kaldı.

21.08.2019 18:55
Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı felç etti

Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış sebebiyle şehir, sular altında kaldı. Kentin en işlek caddesinde trafik durma noktasına gelirken esnafların dükkanlarını su bastı. Meteorolojinin Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısının ardından Zonguldak kent merkezi de kuvvetli yağışın etkisi altında kaldı. Aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan yağışta kentin en işlet caddesi sular altına kalırken araçlar yollarda kaldı. Terakki Mahallesi'nde yollar adeta göle döndü, sular kaldırıma çıktı. Yağışta vatandaşlar yollarda mahsur kalırken araçlar da trafiği kilitledi.

İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI Öte yandan Soğuksu semtinde iş yerleri sular altında kaldı. Çaresiz kalan esnaflar dükkanlarına gelen suları engellemek için adeta zamanla yarıştı. Mazgallar tıkandı. Bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Polis ekipleri ve AFAD ekipleri vatandaşların imdadına yetişti. Ara mahallelerde küçük çapta heyelanlar yaşandı. İtfaiye ekipleri de bölgelere sevk edildi. Gazipaşa, Soğuksu, Tır Parkı mevkisi, Terminal mevki, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı, Kozlu sahil yolu sular altında kaldı.

(Onur Altındağ - Barış Doğan - Emrecan Bayram - Sertaç Özdemir/İHA)

Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı felç etti

Batı Karadeniz, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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