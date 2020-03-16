Zonguldak'ta maden ocağı koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde dezenfeksiyon işlemi yapıldı, maden işçileri bilgilendirildi.
16.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:15
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde dezenfeksiyon işlemi yapıldı, maden işçileri bilgilendirildi.
Kentte koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, Kandilli beldesinde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde maden işçilerinin sık kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK Armutçuk Müessesesinde maden işçilerinin ortak kullanım alanları başta olmak üzere pek çok bölgenin dezenfekte edildiğini söyledi.
Maden işçilerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgi verildiğini aktaran Eşitmez, "Dezenfeksiyon ve genel temizlik işleri düzenli ve özenli şekilde yapılmaya devam etmektedir. Maden işçilerimizi bilgilendiriyor ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.
Kentte koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, Kandilli beldesinde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde maden işçilerinin sık kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK Armutçuk Müessesesinde maden işçilerinin ortak kullanım alanları başta olmak üzere pek çok bölgenin dezenfekte edildiğini söyledi.
Maden işçilerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgi verildiğini aktaran Eşitmez, "Dezenfeksiyon ve genel temizlik işleri düzenli ve özenli şekilde yapılmaya devam etmektedir. Maden işçilerimizi bilgilendiriyor ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Taşkömürü Kurumu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Tarih Kurumu, Maden, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi