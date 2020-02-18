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Zonguldak'ta maden ocağında fenalaşan işçi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında çalışırken fenalaşan işçi hayatını kaybetti.

18.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:52Zonguldak'ta maden ocağında fenalaşan işçi öldü
'ın ilçesinde, özel maden ocağında çalışırken fenalaşan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Recep Bilgin, ilçeye bağlı Köroğlu köyünde çalışmak için girdiği özel maden ocağında bir süre sonra fenalaştı.
Mesai arkadaşlarının maden ocağından çıkardığı Bilgin'e, oksijen maskesi takılarak ilk müdahale yapıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Devlet Hastanesine kaldırılan Bilgin, kurtarılamadı.
işçisinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Zonguldak, Kilimli, Maden, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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