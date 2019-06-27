27.06.2019 14:58
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurt köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte kalan maden işçisi Fahrettin Gedikli (35) mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Gedikli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
İşçi , Kilimli , Zonguldak , Güncel

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