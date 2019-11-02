Haberler » Güncel » Zonguldak'ta maden ocağında göçük 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük 1 ölüZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi.

02.11.2019 17:02
Zonguldak'ta maden ocağında göçük 1 ölü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi. Göçük, saat 13.00 sıralarında, Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu madende çalışan işçilerden Servet Gökay'ın başına taş isabet etti. Ağır yaralanan Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşlarının Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Servet Gökay, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Servet Gökay'ın cenazesinin yarın öğlen namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük 1 ölü

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:40 Yalova VIP: 57 - Mardin BŞB Başakspor: 72
20:34 Milas, zeytin ve zeytinyağıyla şenlendi
20:38 Giovanni Guidetti, 5. kez dalya dedi
20:38 Rusya'da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti
20:37 İzmir'de 'ak noktalar' hizmete başladı
20:36 Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması
20:35 Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü
2.11.2019 20:44:42