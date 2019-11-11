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Zonguldak'ta maden ocağında kaza: 3 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.

11.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:16Zonguldak'ta maden ocağında kaza: 3 yaralı
'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, Muharrem Kasım (27), Bayram Özdemir (40) ve Abdullah Okut (19), üretim yaptıkları sırada yan tarafta bulunan kömür pasosunun kayması sonucu yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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