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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

27.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:42Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı
'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağının eksi 500 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
işçisi Fehmi Durgut yığınların altında kaldı. Mesai arkadaşlarının çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Durgut, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömür üretimi sırasında 2'nci ocakta göçük meydana geldiğini söyledi.
Göçük altında kalan maden işçisinin mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını anlatan Eşitmez, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zonguldak, Maden, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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