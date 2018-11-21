Zonguldak'ta Maden Ocağının Sahibi Gözaltına Alındı

Zonguldak
'ın Kilimli
ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili maden ocağının sahibi polis tarafından gözaltına alındı.
Kilimli ilçesinde dün gece saatlerinde İ.A.'ya ait maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerden Evren
Cinemre ve Adem Alibaş ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk isimli işçilerin ise cansız bedenleri madenden çıkarıldı. Kazayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği maden ocağının sahibi İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Maden ocağının sahibi İ.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK
Kilimli,Polis,Zonguldak
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:08