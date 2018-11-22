22 Kasım 2018, 07:51
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3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Maden Ocağının Sahibi Tutuklandı

Zonguldak'ta dün sabaha karşı meydana gelen patlama sonrası 3 madenci hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağının sahibi İsmail Aygün tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili maden sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN ARDINDAN MADEN SAHİBİ HEMEN GÖZALTINA ALINDI

Kilimli ilçesinde dün gece saatlerinde İ.A.'ya ait maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerden Evren Cinemre ve Adem Alibaş ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk isimli işçilerin ise cansız bedenleri madenden çıkarıldı. Kazayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği maden ocağının sahibi İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Maden ocağının sahibi İ.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

"TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK SUÇUNDAN" CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan İ.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilimli,İşçi,Zonguldak
22 Kasım 2018 Perşembe 07:51



YORUMLAR (5)
ELİF: Panik yok yarın bir gün bırakırlar
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DENETİMSİZLİK : HANİ SOMA FACİASINDAN SONRA YAPTIRIMLAR DENETLEMELER ÇOK SIKI OLACAK KİMSE BÖYLE RUHSATSIZ BİR MADEN OCAĞI AÇAMAYACAKTI İŞÇİLERİN GÜVENLİK ODALARI VS. OLACAKTI HANİ NERDE ??? ACILARIMIZ GÜNLÜK YAŞAMAYA O KADAR ÇOK ALIŞTIK Kİ MAALESEF HERKES GÜNÜ KURTARMA DERDİNDE
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KORAY: Demek ki adam yandaş değilmiş.
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BİRİSİ: ruhsatsız çalışmasına izin verenler ne olacak? illa birisinin ölmesi mi gerekiyordu? bu sorular yanıtsız kaldıkça adamı tutuklamak sadece günah keçisi bularak vicdanları rahatlatmaktır.
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JAN: kEŞKE SOMA İÇİN DE AYNI TUTUKLAMAYI YAPABILSELER Dİ
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